Екатеринбург, 18 августа, 2021, 20:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту смерти новорождённого ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Мусорные баки

По версии следствия, младенца убила собственная мать 1989 года рождения. Гражданка родила мальчика в квартире, убила его и оставила в находящемся на улице мусорном контейнере.

По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, 6 августа женщина поступила в медучреждение, где ей сделали операцию. Гражданка отказалась открывать местонахождение погибшего ребёнка. 16 августа полицейским сообщили об обнаружении тела.

Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребенка).

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянске сын расправился с матерью и закопал её тело на даче.