Токио, 18 августа, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Японская ролевая игра Tales of Arise получила бесплатную демоверсию. Об этом сообщалось на официальном YouTube-канале компании Bandai Namco.

Скриншот с YouTube Tales of Arise

Демоверсия доступна на консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Игроки, опробовавшие её, получат бонусныйпредмет «Отпускная Пухуня-игрушка» для релизной версии проекта.

Добавим, что полноценный релиз Tales of Arise ожидается 10 сентября 2021 года. Помимо вышеперечисленных консолей, игра также выйдет на PC.