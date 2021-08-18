Якутск, 18 августа, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Причинами, осложняющими пожароопасность территорий Якутии, наряду с грозами и человеческим фактором, являются высокие летние температуры в сочетании сухостью. Ученые Института биологических проблем криолитозоны ФИЦ ЯНЦ СО РАН объяснили, почему в республике горят леса, передает ЯСИА.

bertknot Лесной пожар

Поздне-весенний и летний период 2021 года для центральной Якутии является аномальным с точки зрения климатических условий. В мае выпало 12 мм осадков (при многолетней норме-18 мм), а в июне — 2 мм (при норме 37 мм). Как отмечают ученые, это наименьшие суммы осадков за всю историю метеонаблюдений с 1889 года.

В то же время среднемесячная температура воздуха в мае составила 9,7 ºС (при норме 6,7 °C), а в июне среднемесячная температура воздуха составила 20,3°С (при норме 15,4 °C), что также является наибольшим значением за всю историю метеонаблюдений.

«Таким образом, 2021 год по климатическим условиям является рекордным, в котором отмечаются аномально высокие летние среднемесячные температуры воздуха и аномально маленькие суммы осадков. Подобные ситуации, но не достигающие таких значений, наблюдались в центральной Якутии раз в 20−30 лет, которые также отмечались повышенными пожароопасными ситуациями», — подчеркнули в институте.

«В Республике Саха (Якутия) была холодная зима, которая передала эстафету жаркому засушливому лету. Болота высохли, подстилка пересохла», — заявил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

«В этом году было очень мало дождей. Их практически не было ни в июне, ни в июле. Да и зимой снеговых осадков было очень мало, земля не успела пропитаться, водоемы, откуда можно было брать ту же воду для тушения пожаров, не наполнились. Приходилось прокладывать длинные пожарные рукава. Площадь пожаров очень велика, плюс сильный ветер, задымление. Пожары часто находятся далеко от поселков, от дорог. Приходилось либо забрасываться в зону пожаров вертолетом, либо пробираться какими-то лесными тропами — 30, 50, иногда за 100 километров. А за то время сильно увеличивается площадь пожаров», — рассказал журналистам спасатель МЧС России Ярослав Малюшин.

«Существует проблема старения леса. Он проходит разные стадии возраста и, наконец, через 140−150 лет становится перестойным. Мы выяснили, что доля таких лесов в республике достигает 47 процентов. Перестойные леса — пороховая бочка, готовая вспыхнуть при такой аномальной жаре, как этим засушливым летом», — отмечает заслуженный лесовод РФ, руководитель якутского филиала Рослесинфорга Саргылана Аммосова.

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