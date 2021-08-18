Архангельск, 18 августа, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поручил правительству региона найти способ повысить зарплаты сельским медикам. Об этом он сообщил в соцсетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кошелек

«Сейчас перед правительством региона поставил задачу выработать механизм повышения заработной платы медработникам, которые работают на селе. Там, где, казалось бы, наши медики должны получать повышенные оклады, они получают меньше, чем врачи в городах. И это на сегодня одно из главных препятствий для привлечения врачей и фельдшеров в сельские населенные пункты. Работаем над решением проблемы», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области учредили новую награду для медиков — лауреаты премии «Профессия — Жизнь» получат по сто тысяч рублей.