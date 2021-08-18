Челябинск, 18 августа, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Противопожарная служба Челябинской области будет усилена. Об этом 18 августа объявил губернатор Алексей Текслер.

Admomsk.ru Пожарные машины

Уже известно, что ей передадут новые пожарные машины, созданные на базе автомобилей «Урал», на общую сумму больше 100 млн рублей. Кроме того, к концу года планируется областную программу, в рамках которой в течение трёх лет поэтапно поменять устаревшую технику на современную.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле на юге Челябинской области произошли крупные природные пожары. От огня пострадали посёлки Запасное и Джабык.