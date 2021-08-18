Киев, , 19:32 — REGNUM В Одесской области Украины разоблачили чиновника, который организовал схему незаконного обогащения на военных в Донбассе, сообщает 18 августа пресс-служба Службы безопасности страны.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

В спецслужбе информируют, что чиновник «торговал «надбавками для военнослужащих, которых отправили на службу в Донбасс — то есть за возможность получить максимальную надбавку нужно было заплатить половину из полученной суммы.

Следствие установило, что в подчинении «дельца» находилось почти 500 человек, 95% из них постоянно участвовало в ротацию в Донбассе. В СБУ предварительно подсчитали, что схема приносила чиновнику дополнительный «доход» в не менее 70 тыс. грн (порядка $2,3 тыс.) ежемесячно.

В настоящий момент решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении. Вскоре суд изберет для него меру пресечения.