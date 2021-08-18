Тирана, 18 августа, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Глава албанского правительства Эди Рама 18 августа опроверг утверждения региональных СМИ о том, что Албания примет беженцев из Афганистана только потому, что этого потребовали власти США.

NATO North Atlantic Treaty Organization Эди Рама

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Рама на своей странице в «Твиттере» сообщил, что Албания делает это из-за того, что является ответственным членом НАТО, а также потому, что албанский народ в своей истории тоже искал убежище в других странах.

«Очень неприятно слышать, что Албания предоставляет убежище афганцам только потому, что об этом просили США, потому что нельзя отворачиваться от этих людей и винить во всем только США. Мы все были там в составе НАТО, и эти люди были в нашем распоряжении, они верят в идеалы, которые защищают США и ЕС», — написал Рама.

Напомним, что ранее Албания заявила, что примет афганских беженцев. В свою очередь, бывший глава сербской разведслужбы Томислав Джурин заявил о том, что беженцы из Афганистана являются угрозой для Сербии.