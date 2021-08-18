Финляндия, 18 августа, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Финским властям следует признать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», передаёт 18 августа Yle.

Facebook.com/dodon.igor1 Вакцина от коронавируса «'Спутник V'»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

С такой просьбой к руководству страны обратились власти финского региона Южная Карелия. Это расширило бы возможности турбизнеса, отмечают в регионе.

Председатель правительства региона Юкка Копра призвал власти обратиться в Москву за информацией — если речь идёт о необходимости дополнительных данных по вакцине.

Чиновник выразил уверенность в том, что Россия предоставит необходимые данные, к тому же финны сами могут проверить качества препарата:

«Пригодность «Спутника» можно подтвердить самыми надёжными и хорошими финскими методами».

По словам финского чиновника, Южная Карелия нуждается в возобновлении доковидного уровня турпотока.