Глава региона Финляндии заявил, что пора признать «Спутник V»
Финляндия, 18 августа, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Финским властям следует признать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», передаёт 18 августа Yle.
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С такой просьбой к руководству страны обратились власти финского региона Южная Карелия. Это расширило бы возможности турбизнеса, отмечают в регионе.
Председатель правительства региона Юкка Копра призвал власти обратиться в Москву за информацией — если речь идёт о необходимости дополнительных данных по вакцине.
Чиновник выразил уверенность в том, что Россия предоставит необходимые данные, к тому же финны сами могут проверить качества препарата:
По словам финского чиновника, Южная Карелия нуждается в возобновлении доковидного уровня турпотока.