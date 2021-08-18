Москва, 18 августа, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за период с 9 по 16 августа выросла на 18 копеек и достигла 48,86 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Дизельное топливо за неделю подорожало на 11 копеек — до 50,59 рубля за литр.

По состоянию на 16 августа средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 45,97 рубля (+15 копеек за неделю), марки Аи-95 — 49,75 рубля (+17 копеек), марки Аи-98 — 56,34 рубля (+35 копеек).

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 74 региональных центрах. Наиболее значительно он подорожал в Петропавловске-Камчатском — на 2,2%, Махачкале — на 1,9%, Грозном и Южно-Сахалинске — на 1,6%.

В Москве цены на бензин за неделю выросли в среднем на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%.