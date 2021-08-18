Калуга, 18 августа, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша 18 августа принял участие в традиционном августовском форуме работников образования региона на тему «Траектория будущего: реализация программ воспитания в системе образования региона». Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, на встречу, которая прошла в Калуге в Инновационном культурном центре, собрались руководители учреждений образования и педагоги из всех муниципалитетов области. В работе форума приняла участие уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова. Почетным гостем мероприятия стала директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.

Пресс-служба правительства Калужской области Форум работников образования Калужской области «Траектория будущего: реализация программ воспитания в системе образования региона» 18.08.21

С видеоприветствием к участникам форума обратился министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он, в частности, подчеркнул, что в сложных условиях пандемии Россия стала одной из немногих стран мира, сумевшей минимизировать её влияние на школьный образовательный процесс, не допустив массового перехода на дистанционное обучение, сохранив живой диалог ученика и учителя. При этом министр особо отметил, что основой учительского делабыло и остаётся воспитание.

Приветствуя педагогов, Владислав Шапша отметил, что жизнь ставит перед системой образования очень амбициозные задачи, в том числе и воспитательные. Губернатор положительно оценил тот факт, что количество учащихся в Калужской области увеличивается. В этом году в школы области придут более 110 тысяч учеников. «На мой взгляд, это наглядный показатель эффективности государственной демографической политики: стимулирования рождаемости, поддержки материнства и детства и создания необходимой инфраструктуры — строительства детских садов, школ», — подчеркнул губернатор. Он напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина в настоящее время принимается государственная программа капитального ремонта учреждений образования. «Мы будем добиваться, чтобы все школы Калужской области, которые требуют капитального ремонта, в эту программу вошли. Чтобы мы в течении пяти лет получили средства на реализацию этой очень серьезной, важной и правильной задачи», — сообщил губернатор.

Владислав Шапша также отметил значимость внедрения в образование современных информационных технологий и создания цифровой образовательной среды: «Мы будем участвовать в этом эксперименте взвешенно. Мы внедряем эти технологии, но ровно настолько, насколько они могут помогать нашим детям стать умнее, чувствовать себя комфортно в современном мире».

Накануне нового учебного года губернатор пожелал педагогам здоровья, благополучия, хорошего настроения и удовлетворения от их важной и нужной работы. Лучшим представителям профессионального сообщества губернатор вручил региональные награды, грамоты и благодарственные письма. Наталья Агре поделилась с собравшимися мнением о введении в школах программ воспитания. По её словам, начинать их внедрение необходимо с создания комфортной психологической среды. «На педагогов ложится огромный груз ответственности», — заметила директор федерального института. Вместе с тем, по её мнению, учителям важно находиться в тесном контакте с родителями своих учеников и совместными усилиями работать над эффективностью воспитательных проектов. В ходе дискуссии участники встречи обсудили модели воспитания, которые реализуются в современной школе, в том числе, в условиях информатизации.

Министр образования и науки области Александр Аникеев обратил внимание на то, что процессы воспитания в школе напрямую зависят от гармонизации отношений между всеми участниками — педагогами, родителями, учениками. Не менее важно, по мнению министра, формирование комфортного школьного климата, активная работа с семьями учащихся. «Не надо преувеличивать роль школы в системе воспитания. Потому что помимо школы есть еще и другие институты воспитания, в том числе и семья… Нам важно, чтобы и в школе, и в семье детям прививали одинаковые ценности», — почеркнул министр. Он также заметил, что педагогами необходимо сделать свои уроки максимально интересными, ведь во время их проведения учащийся получает не меньше воспитания, чем на специальных мероприятиях. «Основной формой учебно-воспитательной работы в школе продолжает оставаться урок. Есть смысл подумать о его воспитательном значении. То, как преподается физика, математика, то, что рассказывает на уроке своим ученикам учитель, как он его ведет, какие примеры демонстрирует, в конечном счете влияет на воспитание детей… Хотите вырастить детей законопослушных, свободолюбивых, критически мыслящих, креативных и так далее — работайте над тем, чтобы повышать качество урока», — акцентировал Александр Аникеев, обращаясь к коллегам.