Киев, 18 августа, 2021, 19:24 — ИА Регнум. 76% украинцев считают себя в той или иной степени счастливыми людьми, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group.

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Соответствующие данные были обнародованы сегодня, 18 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Социологи уточняют, что 39% опрошенных заявили, что однозначно могут назвать себя счастливыми, а 37% — что скорее чувствуют себя счастливыми людьми.

При этом 11% украинцев сказали, что скорее не могут назвать себя счастливыми, 8% опрошенных однозначно чувствуют себя несчастливыми, ещё 5% — затруднились с ответом.

Вместе с тем исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко заявил, что «зашкаливающая цифра в 76% на самом деле стоит, как колосс на глиняных ногах».

«Ответ на вопрос, почему три четверти украинцев считают себя счастливыми, несколько парадоксален… Украинцы хотят чувствовать себя счастливыми, потому что есть желание отвлечься от всех проблем — войны, будущего повышения тарифов, не слишком высоких, мягко говоря, зарплат и пенсий, от того, что экономика не развивается. Во многом — абстрагироваться от будущего», — отметил Денисенко.

По его словам, основу для счастья граждане Украины ищут в бегстве от реальности, «и это огромная проблема».

Социологи отмечают, что опрос проводился с 17 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, опрошено 5000 респондентов методом «лицом к лицу».