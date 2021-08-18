Новоуральск, Свердловская область, 18 августа, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Свердловский завод «Медсинтез» в Новоуральске выпустил первые тестовые партии вакцины «Спутник V». Об этом сообщил журналистам глава совета директоров предприятия Александр Петров.

Yarregion.ru Вакцина «Спутник V»

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«Сейчас уже создан производственный участок, тестовые партии мы уже выпустили», — цитирует Петрова «Коммерсант».

Ранее завод планировал выпускать собственную вакцину от коронавируса под названием «Урал». Позже работу над данным препаратом прекратили.

Как сообщалоИА REGNUM, с начала прививочной кампании от коронавируса в Свердловскую область доставили 1,17 млн доз вакцин.

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