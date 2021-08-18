Челябинск, 18 августа, 2021, 19:12 — ИА Регнум. В Токио на Параолимпиаду собираются поехать шесть спортсменов из Челябинской области. Они выступят в плавании и лёгкой атлетике.

Иван Шилов ИА REGNUM Спорт

Среди них Анна Сапожникова, Валерия Шабалина, Дмитрий Черняев, Елена Шах и Александр Ширин. А в резервный состав включён Сергей Шаталов.

Параолимпиада пройдёт с 24 августа по 5 сентября. Всего в российской заявке указан 241 спортсмен из России. Они примут участие в состязаниях по 19 видам спорта из включённых в программу 22-х.