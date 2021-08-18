Киев, 18 августа, 2021, 19:10 — ИА Регнум. На Бурштынской ТЭС на Западной Украине вечером 18 августа произошел пожар, сообщил пресс-центр управления службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

ТЭС

По предварительным данным, в турбине №3 в котлотурбинном цехе загорелся маслобак объемом 45 кубических метров. В результате возгорания повреждена система пожаротушения.

К тушению пожара было привлечено 57 человек и 17 единиц техники ГСЧС, пострадавших в результате происшествия нет. Подчеркивается, что отключение энергоблока не повлияло на электроснабжения т.н. «Бурштынского энергоострова».

ИА REGNUM напоминает, что Бурштынская ТЭС отделена от объединенной энергосистемы Украины и работает в составе «Бурштынского острова» и параллельно с объединенной энергетической системой европейских стран (ENTSO-E).