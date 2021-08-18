Санкт-Петербург, 18 августа, 2021, 19:15 — ИА Регнум. В Ленинградской области решением суда вынесен обвинительный приговор группе лиц, признанным виновными в убийстве петербургского ресторатора Михаила Долгополова в 2019 году и незаконном обороте оружия. Преступление было совершено по найму за денежное вознаграждение в сумме более 500 тысяч рублей.

Ammodramus Скамья присяжных

Готовясь к злодеянию, злоумышленники приобрели пистолет «ТТ» и автомобиль Ford Mondeo. 16 апреля 2019 года один из соучастников под обманным предлогом вывез ресторатора на автомобиле в арендованный коттедж в деревне Вайя Гатчинского района Ленинградской области, где поджидали двое сообщников. Там бизнесмен был убит выстрелом в голову. Тело вывезли в Новгородскую область и закопали в лесном массиве. Оно было найдено в ходе следствия.

«В ходе обысков в домовладении, расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области, принадлежащем заказчику данного преступления, были обнаружены и изъяты оружие, боеприпасы, денежные средства, а также документы, представляющие интерес для следствия», — отметили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Перед судом предстали трое обвиняемых, четвертый соучастник убийства до сих пор скрывается от правосудия. Заочно ему также предъявлено обвинение, он находится в международном розыске. Подсудимые заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом присяжных. По результатам рассмотрения дела присяжными заседателями единогласно вынесен обвинительный вердикт.

Приговором суда Сергею Киму назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, Вадиму Обысову — 18 лет лишения свободы, Андрею Васильеву — 15 лет лишения, всем с отбыванием в колонии строгого режима.