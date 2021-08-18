Белград, 18 августа, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Официальная страница патриарха СербскогоПорфирия 18 августа появилась в социальной сети «Фейсбук», сообщила пресс-служба Сербской православной церкви.

Spc.rs Патриарх Сербский Порфирий

В сообщении подчеркивается, что патриарх Порфирий благословил открытие своей страницы в «Фейсбуке», потому что в этой соцсети ранее уже было создано несколько страниц с его именем, что может ввести верующий народ в заблуждение.

На официальной странице патриарха Порфирия можно прочитать его пост о том, что для него большая радость встретиться с верующими Зворничско-Тузланской епархии 18 августа в городе Добой.

Напомним, что ранее патриарх Порфирий открыл официальную страницу в «Инстаграме».