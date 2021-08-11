Москва, 17 мая, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Спектакль «Я люблю тебя, папа», поставленный в рамках проекта «Случайность… Случайность?» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, прошёл 15 мая в Международный день семей в Открытом театральном пространстве «Арт-платформа» в Новом Манеже.

«Арт-платформа»

Работа режиссёра Дмитрия Бикбаева по автобиографической повести Вячеслава Бавидова — это главная премьера театрального сезона.

Почётными гостями премьеры стали начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Александр Журавский, директор Театра имени Е. Вахтангова Кирилл Крок, театральный критик Ольга Егошина, генеральный директор «Института развития интернета» («ИРИ») Алексей Гореславский и многие другие. Мероприятие также посетил глава Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Перед началом действия к зрителям обратился режиссёр, руководитель «Арт-платформы» Дмитрий Бикбаев. Он отметил важность поддержки частных театров в Москве, акцентировав внимание, что зачастую именно независимые команды создают нетривиальные и смелые творческие работы, несущие в себе глубокие общественно-значимые смыслы.

Ключевая тема спектакля «Я люблю тебя, папа» — незримая, существующая вне времени и пространства, связь между разными поколениями одной семьи. В постановке, объединяющей кино и театр, показано переплетение драматических действий, разделяющих мир прошлого, в котором близкие находятся вместе, и мир настоящего, в котором необходимо заново научиться жить без близкого человека. В начале постановки с помощью короткометражного кинофильма (режиссёр — Олег Санько) зритель погружается в историю самой обычной семьи: все родные собраны за кухонным столом за завтраком, а дальше, на сцене, где всё врозь, они переживают удар судьбы — потерю отца.

«Для нашей команды это глубоко личная история, у каждого своя. Я надеюсь, что нам удалось передать ощущения и чувства, что мы не расстаемся со своими близкими, даже если между нами встаёт смерть», — поделился Бикбаев.

Общее горе объединяет семью и помогает преодолеть это испытание вместе. Покинув своё родовое гнездо, родные потом снова возвращаются в него. Так предначертано судьбой, что рано или поздно с близкими людьми придется попрощаться. На сцене мистический мир воплощен вокалистами фольклорного ансамбля «Комонь».

Ранее ИА Регнум сообщало, что открытое театральное пространство «Арт-платформа» планирует в Международный день семей 15 мая представить в Новом Манеже в Москве премьерную постановку «Я люблю тебя, папа» по рассказу Вячеслава Бавидова «Случайность… Случайность?».