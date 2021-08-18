Киев, 18 августа, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Правительство Украины одобрило проект распоряжения об утверждении стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года.

ВО «Свобода» Война в Донбассе

Соответствующее решение было утверждено сегодня, 18 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вице-премьер — министр — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников подчеркнул, что посредством этого документа Киев предлагает «достаточно амбициозную стратегию преобразований» Донбасса, в которой заложен качественно новый подход к развитию территорий, пострадавших от войны.

Резников уточнил, что сейчас речь идет о развитии подконтрольных территорий, но после «деоккупации» мероприятия стратегии могут быть масштабированы на ДНР и ЛНР.

Напомним, что накануне в Раде был официально зарегистрирован предложенный правительством Украины законопроект об основах государственной политики переходного периода в Крыму и Донбассе, который определяет деятельность официального Киева на этих территориях в период «после возвращения» контроля над ними и закрепляет законодательно статус Российской Федерации как «агрессора» и «оккупанта».