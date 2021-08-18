Москва, 18 августа, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Лидер немецкой индастриал-метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн примет участие в рамках Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Мероприятие пройдет на Красной площади в период с 27 августа по 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Цитата из клипа Radio пользователя Rammstein Official. youtube.com Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн

Согласно информации официальных представителей, немецкий музыкант станет специальным гостям фестиваля и выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.

Ранее стало известно, что в Госдуме согласились дать Тилль Линдеманну российское гражданство. Лидер Rammstein принял участие в создании саундтрека к фильму режиссера Тимура Бекмамбетова"Девятаев». Немецкий певец исполнил кавер известной советской песни «Любимый город», спев на русском языке.