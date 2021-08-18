Санкт-Петербург, , 18:56 — REGNUM В Ленинградской области на предстоящих в сентябре 2021 года выборах депутатов Госдумы, депутатов Законодательного собрания региона и органов местного самоуправления на 194 избирательных участках будут установлены автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), сообщили 18 августа в Леноблизбиркоме.

КОИБ Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Таким образом, машинный приём и компьютерная обработка голосов избирателей будет проходить на 19% от всех избирательных участков региона. В списки избирателей на этих участках включены почти 357 тысяч человек (26% от общего количества).

КОИБы появятся на участках в райцентрах и населенных пунктах Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского районов, а также в городах Гатчина, Кириши, Сланцы, Тихвин, Сосновый Бор и в поселке Тельмана Тосненского района. При этом машины адаптируют для использования в трехдневном режиме голосования, который введён на выборах всех уровней.

«Голосование на КОИБах будет проводиться 17, 18 и 19 сентября, при этом в дни голосования 17 и 18 сентября на соответствующих участках КОИБы будут использоваться для хранения избирательных бюллетеней — по окончании голосования 17 и 18 сентября избирательные бюллетени из переносных ящиков для голосования (голосование на дому) будут вводиться в КОИБ», — пояснили в Леноблизбиркоме порядок применения автоматики в ходе трехдневного голосования.

После окончания голосования и закрытия избирательного участка каждый КОИБ отправит на принтер итоговый протокол. После подписания его членами участковой избирательной комиссии сформированный машиной документ приобретает юридическую силу.

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