Президент РАН оценил перспективы Арктического НОЦ
Архангельск, 18 августа, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Арктический НОЦ может стать образцовым, заявил в ходе своего визита в Архангельск президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, передает корреспондент ИА REGNUM.
Александр Сергеев отметил, что для Архангельской области актуально наращивать исследования и создавать инновационные стратегии для предприятий лесопромышленного комплекса, судостроения, а также по новым направлениям, связанным с выращиванием искусственных алмазов. По мнению ученого, необходимо акцентировать внимание и на развитии фармакологии и экологических проектах, в том числе связанных с выполнением подписанного Россией Парижского соглашения.
Как сообщало ИА REGNUM, НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» создан на базе трех регионов: Архангельской, Мурманской областей и Ненецкого автономного округа. Деятельность НОЦ сосредоточена на пяти основных направлениях: материалы и технологии для судостроения и морской арктической техники; развитие высокотехнологичных производств в Арктике, в первую очередь добыча и переработка полезных ископаемых и синтез новых материалов; жизнедеятельность человека в Арктике; биоресурсы Арктической зоны, включая водные; Севморпуть и связанность арктических территорий. Одними из первых стали проекты НОЦ по клонированию саженцев и переработки водорослей.