Архангельск, 18 августа, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Арктический НОЦ может стать образцовым, заявил в ходе своего визита в Архангельск президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент РАН академик Александр Сергеев

«Я побывал уже во множестве научно-образовательных центров страны. Они развиваются по-разному. Уверен, что Арктический НОЦ станет образцовым, в том числе благодаря выстроенному взаимодействию с властью», — заявил глава РАН.

Александр Сергеев отметил, что для Архангельской области актуально наращивать исследования и создавать инновационные стратегии для предприятий лесопромышленного комплекса, судостроения, а также по новым направлениям, связанным с выращиванием искусственных алмазов. По мнению ученого, необходимо акцентировать внимание и на развитии фармакологии и экологических проектах, в том числе связанных с выполнением подписанного Россией Парижского соглашения.

«Архангельская область активно занимается декарбонизацией, понимая, что это важный инструмент влияния на внешнеторговых рынках. Использование «зеленых технологий» позволяет расширить возможности экспорта продукции, производимой на территории региона, — отметил Александр Цыбульский. — В рамках НОЦ запущен проект по изучению карбонового следа, с которым мы планируем выйти на федеральный уровень».

Как сообщало ИА REGNUM, НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» создан на базе трех регионов: Архангельской, Мурманской областей и Ненецкого автономного округа. Деятельность НОЦ сосредоточена на пяти основных направлениях: материалы и технологии для судостроения и морской арктической техники; развитие высокотехнологичных производств в Арктике, в первую очередь добыча и переработка полезных ископаемых и синтез новых материалов; жизнедеятельность человека в Арктике; биоресурсы Арктической зоны, включая водные; Севморпуть и связанность арктических территорий. Одними из первых стали проекты НОЦ по клонированию саженцев и переработки водорослей.