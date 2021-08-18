Челябинск, 18 августа, 2021, 18:50 — ИА Регнум. В Челябинской области две женщины собирались заработать деньги на инвестициях, но потеряли почти 2 млн рублей. Об этом сообщает южноуральский главк МВД.

elenstudio Деньги

Гражданка 1959 года рождения увидела в соцсетях предложение заработать в интернете и откликнулась. С ней связался мошенник, представившийся биржевым персональным аналитиком, и выманил у неё более миллиона рублей.

А женщина 1977 года рождения лишилась 750 тыс. рублей. Их она взяла в кредит, надеялась обогатиться, но нарвалась на мошенника. По фактам совершения этих преступлений возбуждены уголовные дела.