Нью-Йорк, США, 18 августа, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Тропический шторм «Фред» угрожает американскому штату Нью-Йорк, сообщает 18 августа агентство Associated Press.

(сс)GDJ Шторм

По утверждению агентства, шторм может принести с собой наводнения и спровоцировать сход оползней.

Ранее из-за тропического шторма «Фред» порядка 25 тыс. человек в штатах Западная Вирджиния и Северная Каролина остались без электроснабжения. Кроме того, из-за шторма было перекрыто шоссе «Интерстейт 19» в штате Северная Каролина.

В штате Теннесси проводится эвакуация людей, проживающих в долинах рек Френч-Брод, Ноличаки и Голубиная.