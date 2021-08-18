Санкт-Петербург, 18 августа, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор Ивану Пунегову, который применил удушающий приём в отношении сотрудника ОМОН Росгвардии в ходе проведения несанкционированной уличной акции 21 апреля 2021 года.

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В отношении мужчины, 1981 года рождения, были выдвинуты обвинения в применении насилия в отношении представителя власти. Он находится под стражей с мая текущего года. По соответствующей статье УК РФ ему грозило до пяти лет лишения свободы.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии-поселении», — сообщили 18 августа в судебной пресс-службе Петербургу.

Напомним, в начале августа другого петербуржца, который на незаконной акции в январе 2021 года избил двух полицейских, приговорили к 4,5 годам колонии.