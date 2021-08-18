Майкоп, 18 августа, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Двоих жителей Адыгеи поймали на махинации в сфере лесопользования. Подозреваемые подделали документы и с помощью фиксивных договоров купли-продажи распродавали лес. Общая сумма ущерба лесному фонду республики составила свыше 9,1 млн рублей, сообщили 18 августа в пресс-службе МВД по региону.

Pxhere.com Лес рубят — щепки летят

Как установили следователи, двое жителей Адыгеи — один из Майкопа, другой из Теучежского района —, пытаясь скрыть ранее совершенную незаконную рубку лесных насаждений на территории Теучежского участкового лесничества Красногвардейского лесничества Теучежского района, изготовили фиктивные договоры купли-продажи лесных насаждений от имени ничего не подозревающих нескольких граждан.

Введя в заблуждение потерпевших, злоумышленники взяли у них документы, в том числе копии паспортов и ИНН, и оформили на них 20 договоров купли-продажи, предоставляющих право на законных основаниях осуществлять рубку древесины в Теучежском лесничестве.

Из-за преступной деятельности подозреваемых было срублено 530 деревьев породы ясень и 65 деревьев породы дуб. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о подделке документов.

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