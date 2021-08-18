Сургут, Югра, 18 августа, 2021, 18:28 — ИА Регнум. В Югре перед судом за взятки предстанет бывший сотрудник исправительной колонии №11, расположенной в Сургуте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Колония

Следствием установлено, что инспектор отдела безопасности ИК-11 получил в октябре 2020 года от одного из осужденных взятку в сумме 62 тысячи рублей за передачу запрещённых в исправительном учреждении предметов.

В ходе следствия также установлено, что с ноября 2020 года по март 2021 года обвиняемый при аналогичных обстоятельствах получил ещё 14 взяток от осужденного в размерах от 5 до 20 тысяч рублей.

Бывший сотрудник ИК-11 обвиняется в получение взяток в значительном и мелком размере и превышение должностных полномочий. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.