Москва, , 18:26 — REGNUM Президенты России и Ирана Владимир Путин и Сейед Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора 18 августа обсудили сотрудничество двух стран и международные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы Путин поздравил Раиси с победой на недавних президентских выборах и вступлением в должность.

«С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым уровнем российско-иранских отношений и отмечена приверженность дальнейшему развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества. В этом контексте рассмотрены основные темы двусторонней повестки дня», — говорится в пресс-релизе.

В частности, как сообщается, президенты обсудили реализацию крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Рассматривались перспективы возобновления выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

Отдельное внимание Путин и Раиси уделили событиям в Афганистане, выразив готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране. Также были затронуты вопросы подготовки к саммиту ШОС в Душанбе с учётом поданной Тегераном заявки на полноформатное членство в этой организации, информирует пресс-служба.

Сообщается, что по итогам переговоров стороны условились о продолжении личных контактов.