Москва, 18 августа, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Выявление и ликвидация самостроев в Москве должна проводиться в постоянном режиме. Соответствующее поручение дал мэр города Сергей Собянин по итогам заседания президиума правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос самостроя

«Незаконно возведенные строения искажают архитектурный облик города и потенциально опасны для здоровья и жизни граждан, поскольку построены без разрешительной документации и соблюдения строительных норм и правил», — рассказали в мэрии.

С 2011 года в столице выявили 32 тыс. объектов незаконного строительства общей площадью более 10 млн кв. метров. Из этого объёма 4,5 млн кв. метров демонтировали, причём 2,4 млн или 53% — начиная с 2019 года. Около половины объектов демонтировали сами собственники после получения соответствующих предписаний.

Ещё 1,5 млн кв. метров привели в соответствие с градостроительными нормами и легализовали. 600 земельных участков, использовавшихся под нелегальные автостоянки, передали под размещение бесплатных парковок.

На заседании список самовольных объектов, подлежащих сносу, был дополнен ещё 11 строениями.