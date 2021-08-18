Берлин, 18 августа, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Судебный процесс над бывшей секретаршей коменданта концлагеря Штутгоф начнётся 30 сентября в Германии, сообщает 18 августа пресс-служба суда города Итцехо.

Трупы заключенных в концлагерях

Уточняется, что судебные слушания запланированы до июня 2022 года.

Бывшая сотрудница концлагеря подозревается в причастности к убийству более чем 11 тыс. человек за время своей работы в концлагере Штутгоф с июня 1943 по апрель 1945 годов.

Дело будет рассматриваться судебной палатой по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступлений подозреваемой еще не было 21 года.

Напомним, концентрационный лагерь Штутгоф функционировал на территории Польши в районе нынешнего Гданьска. В лагере было умерщвлено не менее 65 тыс. узников, над которыми проводились медицинские эксперименты, а из тел погибших производилось мыло.