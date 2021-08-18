Кемерово, 18 августа, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В Кемеровской области в ближайшие сутки ожидается смена погоды и похолодание. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

«На погоду будет оказывать своё влияние холодная воздушная масса из районов Арктики. Заток холодного воздуха изменит температуру уже в четверг, днём по большей территории области будет +21…+26 °C, местами по северу области +15…+20 °C, — уточнили синоптики. — Наиболее прохладно будет в предстоящие выходные дни, прогнозируем понижение в ночные часы до +3… +8 °C, при прояснениях возможны заморозки».

В гидрометцентре отметили, что в начале следующей недели ожидается повышение температур.