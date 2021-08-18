Челябинск, 18 августа, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Жительница Кыштыма Челябинской области потеряла почти миллион рублей, поверив словам мошенника о том, что ей якобы положена компенсация за поддельные лекарства для похудения. Об этом сообщает региональный главк полиции.

Деньги

Гражданка 1957 года рождения пояснила полицейским, что неизвестный позвонил ей, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что задержаны некие преступники, изготавливавшие поддельные лекарства для похудения. Эти препараты женщина якобы купила через интернет. А затем с ней связался ещё один мошенник, который и убедил гражданку заплатить 43 тыс. рублей якобы за открытие ячейки, в которой будет храниться «компенсация». А впоследствии у женщины выманили ещё 833 тыс. рублей. Чтобы заплатить, ей пришлось в том числе брать кредиты.

Также от действий мошенников пострадали жители Нязепеттровска, Челябинска, Уйского района и Коркино. У них выманили деньги от имени «служб безопасности» банков.