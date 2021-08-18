Челябинка отдала мошенникам миллион в надежде на компенсацию
Челябинск, 18 августа, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Жительница Кыштыма Челябинской области потеряла почти миллион рублей, поверив словам мошенника о том, что ей якобы положена компенсация за поддельные лекарства для похудения. Об этом сообщает региональный главк полиции.
Гражданка 1957 года рождения пояснила полицейским, что неизвестный позвонил ей, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что задержаны некие преступники, изготавливавшие поддельные лекарства для похудения. Эти препараты женщина якобы купила через интернет. А затем с ней связался ещё один мошенник, который и убедил гражданку заплатить 43 тыс. рублей якобы за открытие ячейки, в которой будет храниться «компенсация». А впоследствии у женщины выманили ещё 833 тыс. рублей. Чтобы заплатить, ей пришлось в том числе брать кредиты.
Также от действий мошенников пострадали жители Нязепеттровска, Челябинска, Уйского района и Коркино. У них выманили деньги от имени «служб безопасности» банков.