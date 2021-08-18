На Урале наградили участников акции «Аллея Славы»
Златоуст, Челябинская область, 18 августа, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Письма благодарности от Русского географического общества вручены участникам акции «Аллея Славы» — сотрудникам и ветеранам Росгвардии Челябинской области. Церемония награждения состоялась 17 августа в городе Златоусте (Челябинская область), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Так, благодарственное письмо вручили командир златоустовского ОМОНа подполковнику полиции Сергею Пермякову. Также благодарностью отмечен председатель совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев — организатор акции «Аллея Славы». По инициативе ветерана СОБР на Южном Урале высадили 15 тысяч саженцев кедра.
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Комментируя вручение наград, Антон Николаев напомнил, что акция «Аллея Славы» проводилась в рамках движения «Полки Победы».
Русское географическое общество решило также, приурочив награждение ко Дню географа, отметить благодарственными письмами глав муниципалитетов, руководителей силовых структур, которые оказали помощь в проведении акции «Аллея Славы».
Ветеран отметил, что благодарственное письмо вручили главе Златоуста Максиму Пекарскому за его вклад в помощь акции. Отметили также ведущих мероприятия, которые провели его на очень достойном уровне. Огромную работу провела Златоустовская Епархия, добавил ветеран.