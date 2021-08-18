Златоуст, Челябинская область, 18 августа, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Письма благодарности от Русского географического общества вручены участникам акции «Аллея Славы» — сотрудникам и ветеранам Росгвардии Челябинской области. Церемония награждения состоялась 17 августа в городе Златоусте (Челябинская область), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Личный архив Антона Николаева Награждённые за участие в акции «Аллея Славы»

Так, благодарственное письмо вручили командир златоустовского ОМОНа подполковнику полиции Сергею Пермякову. Также благодарностью отмечен председатель совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев — организатор акции «Аллея Славы». По инициативе ветерана СОБР на Южном Урале высадили 15 тысяч саженцев кедра.

Читайте также: В Челябинской области представители Росгвардии высадят десятки тысяч кедров

Комментируя вручение наград, Антон Николаев напомнил, что акция «Аллея Славы» проводилась в рамках движения «Полки Победы».

ИА REGNUM) мы отметили знамённые группы, которые принимали участие в торжественной части мероприятия». Антон Николаев «Во-первых грамотами от нашей общественной организации (совет ветеранов — прим.) мы отметили знамённые группы, которые принимали участие в торжественной части мероприятия».

Личный архив Антона Николаева Антон Николаев

Русское географическое общество решило также, приурочив награждение ко Дню географа, отметить благодарственными письмами глав муниципалитетов, руководителей силовых структур, которые оказали помощь в проведении акции «Аллея Славы».

Антон Николаев «Люди внесли огромный вклад, приложили максимум усилий — сотрудники Росгвардии, Следственного комитета, Епархия Златоустовская огромную помощь оказала, сотрудники полиции, кадеты — подшефные силовиков, сотрудники МЧС также приняли участие. Огромное спасибо, молодцы, всё было очень достойно».

Личный архив Антона Николаева Церемония награждения состоялась в городе Златоусте 17 августа 2021 года

Ветеран отметил, что благодарственное письмо вручили главе Златоуста Максиму Пекарскому за его вклад в помощь акции. Отметили также ведущих мероприятия, которые провели его на очень достойном уровне. Огромную работу провела Златоустовская Епархия, добавил ветеран.