Златоуст, Челябинская область, 18 августа, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Письма благодарности от Русского географического общества вручены участникам акции «Аллея Славы» — сотрудникам и ветеранам Росгвардии Челябинской области. Церемония награждения состоялась 17 августа в городе Златоусте (Челябинская область), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Личный архив Антона Николаева
Награждённые за участие в акции «Аллея Славы»

Так, благодарственное письмо вручили командир златоустовского ОМОНа подполковнику полиции Сергею Пермякову. Также благодарностью отмечен председатель совета ветеранов управления Росгвардии по Челябинской области Антон Николаев — организатор акции «Аллея Славы». По инициативе ветерана СОБР на Южном Урале высадили 15 тысяч саженцев кедра.

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Комментируя вручение наград, Антон Николаев напомнил, что акция «Аллея Славы» проводилась в рамках движения «Полки Победы».

«Во-первых грамотами от нашей общественной организации (совет ветеранов — прим. ИА REGNUM) мы отметили знамённые группы, которые принимали участие в торжественной части мероприятия».
Антон Николаев
Личный архив Антона Николаева
Антон Николаев

Русское географическое общество решило также, приурочив награждение ко Дню географа, отметить благодарственными письмами глав муниципалитетов, руководителей силовых структур, которые оказали помощь в проведении акции «Аллея Славы».

«Люди внесли огромный вклад, приложили максимум усилий — сотрудники Росгвардии, Следственного комитета, Епархия Златоустовская огромную помощь оказала, сотрудники полиции, кадеты — подшефные силовиков, сотрудники МЧС также приняли участие. Огромное спасибо, молодцы, всё было очень достойно».
Антон Николаев
Личный архив Антона Николаева
Церемония награждения состоялась в городе Златоусте 17 августа 2021 года

Ветеран отметил, что благодарственное письмо вручили главе Златоуста Максиму Пекарскому за его вклад в помощь акции. Отметили также ведущих мероприятия, которые провели его на очень достойном уровне. Огромную работу провела Златоустовская Епархия, добавил ветеран.