Новосибирск, 18 августа, 2021, 18:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала пожароопасного сезона возникло 280 лесных пожаров на общей площади 4607,3 га, в том числе покрытой лесом площади 2291,2 га. Средняя площадь одного пожара составила 16,4 га. Об этом сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

«Основными причинами возникновения лесных пожаров явились: переход с земель иных категорий; вина местного населения; переход через границу; от гроз; от линейных объектов», — рассказали в министерстве.

Наибольшее число лесных пожаров возникло на территории лесничеств: Ордынского — 42 пожара на общей площади 456,25 га; Сузунского — 40 пожаров на общей площади 402,7 га; Татарского — 24 пожара на общей площади 218,6 га.

Предварительный общий ущерб от лесных пожаров составил 18 085,6 тыс. руб., в том числе затраты на тушение лесных пожаров составили 6641,2 тыс. руб. и вред, причиненный лесному хозяйству, составил 11 444,4 тыс. руб.