18 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что организаторы концерта итальянского оперного певца Андреа Бочелли в Киеве установили сцену для мероприятия над братским захоронением участников революции 1917−1921 годов.

Мирослава Романенко, , 18:37 — REGNUM Организаторы концерта итальянского оперного певца Андреа Бочелли в Киеве установили сцену для мероприятия над братским захоронением участников революции 1917−1921 годов. Об этом сообщили 18 августа в Киевской горгосадминистрации. В частности, заместитель главы КГГА и глава фракции «Европейская солидарность» в Киевсовете Владимир Прокопив отмечает, что сцену поставили прямо на памятном знаке.

Хуго Симберг. Хоровод. 1898

«Проблема даже не в формальных разрешениях… монтажные работы проходили прямо на братском захоронении участников революции 1917−1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников», — отметил чиновник.

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Произошедшее обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка», «Наглый» и Klymenko Time, выразив свое возмущение.

«Они пришли плюнуть на могилы наших предков. Чисто варвары древности, которые и над мёртвыми глумились», — написал Дмитрий Н.

«Я заметил одну закономерность. Управление людьми замешано на смерти, костях, мощах и страхе перед смертью. Вместо созидания происходит разрушение, а место любви заняла ненависть. Это не может продолжаться вечно», — пишет Вячеслав С.

«Хорошо, хоть не снесли вообще ради сцены. А так-то символично… Революционеры 2014 года устроили танцы на могиле революционеров 1917 года. И не боятся ведь ни Бога, ни черта, ни живых, ни мертвых. А зря, а зря…» — отметил читатель под псевдонимом Solnce.

«А что не на Майдане? Зеленский боится, что прямо на концерте заставят уйти в отставку?» — поинтересовался 52 902.

Установка сцены на братской могиле Скриншот facebook @volodymyr.v.prokopiv

«Это «неправильные» революционеры. На их могилах «можно», — с сарказмом отреагировал Alexgotvald.

«Пляски на костях», — добавил Сергей К.

«Только вчера рьяные националисты сносили советскую инсталляцию на площади своей «революции достоинства» с криками, что это неуважение к их погибшим побратимам… Сколько человек посадят, если сегодня неравнодушные пойдут и снесут… эту сцену?!» — поинтересовалась Рената Ч.

«Это же концепт. З0 лет независимости! Танцуем на костях!» — с сарказмом добавила Donna Anna.

«Большой грех танцевать на могиле. Они точно с нормальной психикой?» — поинтересовалась Рудольфовна.

«Так сказать, на братской могиле и независимость похоронили», — отметил Дмитрий.

«Сделано умышленно. И они ещё скоро могилы участников Великой Отечественной будут так топтать. Одна ж линия идёт много лет», — отреагировал Дмитрий Н.

Братское захоронение участников революции 1917−1921 годов в Киеве (сс) Сарапулов

«Я не удивлюсь, если на Вечном огне шашлычную откроют. Дна нет», — добавил Oleg.

«Как же это все подло и низко, вот поэтому этих идиотов бьют на всех фронтах, они только с памятниками горазды воевать», — отметил Анатолий.

«По-моему, это просто специальные провокации. Потому, что до такой степени не иметь мозгов, это просто еще постараться надо. Матом было бы выразительнее, но я думаю, каждый добавит, что вспомнит», — написала Пессимистка Неисправимая.

«Но мы же не возмущаемся, не выходим, не рушим, не орём «Зелю геть» (Зеленского вон — М. Р.). Ни к чему не призываю, но это так. До тех пор, пока мы не научимся выражать своё недовольство, на нас будут ездить…» — отметила Зоя Д.

«Так это же «другое»!!! На эти могилы «можно». Это вам не инсталляции с хрущевками, оскорбляющие память «героев Майдана», — не без сарказма отреагировал Н.В.

«Не помнящих своей истории ждёт быстрое забвение…» — добавил Александр.

Портрет Бандеры на здании Киевской городской администрации spoilt.exile

«Совсем с ума посходили. Самое «интересное», что это творят те, родители которых жили припеваючи в Союзе. Предательство, оно в крови. В генах. Бесславные ублюдки», — пишет Oksana.

«Все в их логике. Прославляют упыря Евгена (Евгения — М. Р.) Коновальца (одного из главарей националистического движения — М. Р.). А ведь он участвовал в массовом расстреле рабочих завода «Арсенал», — отметила ViktoriiaV.

«Праздник на крови…» — подытожил Николай.

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