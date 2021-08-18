Минск, 18 августа, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Индивидуальным предпринимателям в Белоруссии отказано в государственной регистрации со ссылкой на некие «технические причины» после громких реляций об успехах «цифровизации» и прочих «инноваций». В неспособности зарегистрировать «ИП-шников» призналось печально известное главное управление юстиции Мингорисполкома.

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«С 17 августа 2021 г. по техническим причинам государственная регистрация индивидуальных предпринимателей (изменений, вносимых в свидетельство об их государственной регистрации), в том числе посредством веб-портала ЕГР, временно не осуществляется», — сказано в публикации на сайте Минского горисполкома.

Напомним, на протяжении многих лет ГУЮ Мингорисполкома открывает в государственной регистрации (и легализации деятельности) белорусским активистам международного движения «Бессмертный полк». До этого чиновники минской госструктуры назначили своё руководство в Минское общество русской культуры «Русь», после чего ликвидировали старейшую и крупнейшую русскую общественную организацию.

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