Сергиев Посад, Московская область, 18 августа, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Жители девяти аварийных домов в подмосковном Сергиевом Посаде будут расселены. Об этом 18 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Timur Mamedrzaev Аварийный дом

Новым жильем будет обеспечено 47 семей, общей численностью 122 человек. Переехать в новые квартиры они смогут в сентябре 2021 года. Новостройка с квартирами для переселенцев уже поставлена на кадастровый учет в Сергиевом Посаде. С переселенцами из аварийного жилья будут заключены договоры социального найма и мены.

«Общая площадь расселяемого фонда составит более 1,7 тыс. кв. метров», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.