На костромской Аллее признания появилось новое имя
Кострома, 18 августа, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В Костроме на Аллее признания установили латунную плиту с именем мореплавателя Геннадия Невельского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Невельской родился в усадьбе Дракино Костромской губернии в 1813 году. После обучения в Морском кадетском корпусе и Офицерском классе в Санкт-Петербурге служил на флоте. Самой известной экспедицией Невельского является Амурская, в ходе было доказано что Сахалин-остров, получены точные данные об устье реки Амур и установлены границы между Россией, Китаем и Кореей на Дальнем Востоке.
Справка: Аллея признания была открыта в Костроме в 2007 году. Она стала символом памяти людям, оставившим яркий след в жизни города и внесшим значительный вклад в историю. В настоящее время на ней расположено 14 памятных знаков с именами Юрия Долгорукого, Михаила Романова, Ивана Сусанина, Бориса Годунова, поэта Николая Некрасова, художника Ефима Честнякова, драматурга Александра Островского, промышленника Фёдора Чижова, художника Бориса Кустодиева, инженера Ивана Зворыкина, архитекторов Степана Воротилова, Петра Фурсова, Калерии Тороп.