Кострома, 18 августа, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В Костроме на Аллее признания установили латунную плиту с именем мореплавателя Геннадия Невельского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Http://www.gradkostroma.ru Памятная плита

Невельской родился в усадьбе Дракино Костромской губернии в 1813 году. После обучения в Морском кадетском корпусе и Офицерском классе в Санкт-Петербурге служил на флоте. Самой известной экспедицией Невельского является Амурская, в ходе было доказано что Сахалин-остров, получены точные данные об устье реки Амур и установлены границы между Россией, Китаем и Кореей на Дальнем Востоке.