Кемерово, 18 августа, 2021, 18:01 — ИА Регнум. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту загрязнения почвы. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» (ст. 246 УК РФ), сообщает региональное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

По данным следствия, деревообрабатывающее предприятие долгое время складировало отходы производства (древесную пыль и опилки) на земельном участке одного из сёл Яйского муниципального округа.

«Произошло захламление почвенного слоя, что привело к невозможности обитания растений и животных. Преступная деятельность деревообрабатывающего предприятия выявлена в ходе прокурорской проверки, материалы были переданы в следственные органы. Следствием проведена судебно-экологическая экспертиза, которая показала, что на площади более 1 га земли находилось около 5 т захламляющих отходов, общий ущерб от перекрытия почвенного слоя составляет более 23 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что будут приниматься все возможные меры к возмещению ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.