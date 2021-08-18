Кубинка, Московская область, 18 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Новый детский сад построят в подмосковном городе Кубинка. Об этом 18 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

City-yaroslavl.ru Детский сад

На данный момент уже заключен контракт на разработку рабочей документации и строительство здания. Учреждение будет рассчитано на 330 мест.

«Построить новый объект образования и ввести его в эксплуатацию планируется в 2022 году», — сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.