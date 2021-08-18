Вашингтон, 18 августа, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Правительство США планирует с 20 сентября распространять среди всего населения бустерные вакцины от COVID-19. Это связано с ростом числа инфекций, вызванных штаммом-Дельта, сообщает 18 августа Reuters.

ru.torange.biz Прививка

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В заявлении Министерства здравоохранения и социальных служб США говорится, что Белый дом готов предложить третью прививку, начиная с 20 сентября, всем американцам, которые сделали первую прививку не менее восьми месяцев назад.

Первоначально ревакцинация будет проводиться в основном среди медицинских работников, жителей домов престарелых и пожилых людей, которые были в числе первых групп, подлежащих вакцинации в конце 2020 и начале 2021 года, говорится в заявлении министерства.

«Имеющиеся данные ясно показывают, что защита от инфекции SARS-CoV-2 со временем начинает снижаться… и в связи с распространением штамма-Дельта мы видим свидетельства ослабления защиты», — заявили официальные лица.

«Мы пришли к выводу, что для обеспечения максимальной защиты, вызванной вакциной, и продления ее стойкости необходимо сделать повторную прививку», — добавили они.

Как сообщало ИА REGNUM, невакцинированные граждане США относятся к вакцине от COVID-19 с большим опасением, чем к самому вирусу.