Киев, , 17:57 — REGNUM Самое большое достижение Украины за годы независимости — это то, что она до сих пор существует, заявил 18 августа в своей статье в издании «Главред» политический аналитик Александр Кочетков.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В посвящённой грядущему дню независимости Украины статье политолог отметил, что у страны после развала СССР были «фантастические стартовые условия»: ВВП «в начале независимости был вдвое больше, чем у Израиля и в три раза больше, чем у Сингапура, а сейчас мы безнадёжно отстаем от обеих этих стран».

«У нас нет ни эффективной экономики, ни эффективной модели власти — соответственно, уровень жизни и всё остальное, что связано с этим, у нас крайне неудовлетворительное».

Он добавил, что Украина «находится под постоянным давлением». Политолог отметил, что страна теряет суверенитет и возможность самостоятельно принимать важные решения. При этом он указал на то, что «внутренняя независимость» у Украины всё ещё есть.

По словам автора статьи, «важным достижением является возможность смены власти» — «в отличие от многих постсоветских стран». На Украине, отметил он, смена власти происходит «под давлением общества».

Кочетков указал на такое достижение за годы независимости как «определённая свобода слова», так как граждане страны могут, как он полагает, «услышать и увидеть различные точки зрения относительно того, что происходит в стране — как от тех, кто поддерживает власть, так и критические замечания от её оппонентов».

Говоря о крупнейших провалах, аналитик назвал фиаско в попытке построить «достойную системы власти», а затем добавил:

«К сожалению, как и в советское время, власть интегрирует не слишком порядочных людей, которые устраивают систему и которые согласны с её правилами, а всех остальных — честных, принципиальных — отторгает. Именно с этой проблемой связано всё остальное».

Также он назвал безрезультатной борьбу с коррупцией и воровством чиновников и завершил статью так:

«Никто не знает куда мы движемся. Кажется что туда, куда ветер несёт. Если мы не осознаем необходимости изменения модели власти на более эффективную, нас ждут два варианта, оба отрицательные — или постепенное обнищание (и сопутствующие ему центробежные процессы), или внезапная разрушение государственности».

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