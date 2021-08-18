Украинский политолог: мы теряем суверенитет
Киев, 18 августа, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Самое большое достижение Украины за годы независимости — это то, что она до сих пор существует, заявил 18 августа в своей статье в издании «Главред» политический аналитик Александр Кочетков.
В посвящённой грядущему дню независимости Украины статье политолог отметил, что у страны после развала СССР были «фантастические стартовые условия»: ВВП «в начале независимости был вдвое больше, чем у Израиля и в три раза больше, чем у Сингапура, а сейчас мы безнадёжно отстаем от обеих этих стран».
Он добавил, что Украина «находится под постоянным давлением». Политолог отметил, что страна теряет суверенитет и возможность самостоятельно принимать важные решения. При этом он указал на то, что «внутренняя независимость» у Украины всё ещё есть.
По словам автора статьи, «важным достижением является возможность смены власти» — «в отличие от многих постсоветских стран». На Украине, отметил он, смена власти происходит «под давлением общества».
Кочетков указал на такое достижение за годы независимости как «определённая свобода слова», так как граждане страны могут, как он полагает, «услышать и увидеть различные точки зрения относительно того, что происходит в стране — как от тех, кто поддерживает власть, так и критические замечания от её оппонентов».
Говоря о крупнейших провалах, аналитик назвал фиаско в попытке построить «достойную системы власти», а затем добавил:
Также он назвал безрезультатной борьбу с коррупцией и воровством чиновников и завершил статью так: