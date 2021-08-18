Киев, , 18:01 — REGNUM Украинский государственный военный концерн «Укроборонпром» создаст в Турции базу для ремонта вертолетов Ми-17.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующий рамочный контракт стороны подписали сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба концерна.

Новым контрактом предусмотрено создание базы и проведение ремонтов техники турецких клиентов и выполнение заказов для третьих стран. Другие подробности в Киеве не сообщают.

Также в заявлении отмечается, что сотрудничество Украины и Турции в военно-технической сфере за последнее время вышло на новый качественный уровень и является одним из основных элементов стратегического партнерства стран.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава украинского МИДДмитрий Кулеба заявило том, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину.

В конце июля Украина и Турция подписали соглашение о строительстве двух кораблей для военно-морских сил (ВМС) Украины.