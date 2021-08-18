Вашингтон, 18 августа, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Военнослужащие США открывали огонь в аэропорту Кабула, чтобы держать толпу под контролем, сообщает 18 августа портал Newsy со ссылкой на Пентагон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Побег. США. Афганистан

По утверждению портала, ссылающегося на пресс-секретаря минобороны США Джона Кирби, американские военные открывали огонь, но в результате их стрельбы якобы никто не пострадал.

«У нас нет данных о травмах или смертельных случаях», — цитирует портал слова Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Кабула скопилась многотысячная толпа афганцев, желающих покинуть страну после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вся остальная территория Афганистана контролируется движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).