Первоуральск, Свердловская область, 18 августа, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Пожарные продолжают работы по локализации лесного пожара под Первоуральском (Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Volgograd.ru Лесной пожар

До сих пор площадь возгорания составляет 40 га. Горят леса рядом с санаторием-профилакторием «Озеро глухое» и коллективным садом «Мирный». Пожар возник 17 августа, до сих пор потушить его не удалось.

К борьбе с огнём подключены силы Авиалесоохраны, МЧС России, Министерства обороны, а также добровольные пожарные из Первоуральска. Пожар тушат 97 человек и 20 единиц техники.

«Тушение пожара осуществляется с помощью ранцевых огнетушителей, — уточнили в МЧС. — На месте пожара круглосуточно находятся посты для окарауливания территории. Мониторинг обстановки проводится при помощи беспилотной авиационной системы».

Как сообщало ИА REGNUM, санаторий «Озеро глухое» эвакуировали в целях безопасности.