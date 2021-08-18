Красногорск, 18 августа, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Многоквартирные дома (МКД) в Подмосковье проверили на предмет готовности к зиме. Об этом 18 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

voron77 Многоквартирный дом

Общей сложности региональная Госжилинспекция проверила подготовку к зиме 17,5 тыс. домов с подписанными паспортами готовности. Это составляет около трети всего многоквартирного жилого фонда Подмосковья.

«Это 52% МКД, которые на данный момент имеют подписанные паспорта готовности, и 33% всего многоквартирного жилфонда Подмосковья. По предварительным результатам, различного рода нарушения выявлены в 22% проверенных МКД», — сказано в сообщении.