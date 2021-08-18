Москва, 18 августа, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах задержали и отменили 64 авиарейса, сообщает 18 августа сервис «Яндекс.Расписания».

(сс) Adrian Pingstone Самолет

По данным на 17:49, во «Внуково» задержано 13 рейсов, девять рейсов отменено, в «Домодедово» задержано 15, четыре отменено, в «Шереметьево» 11 задержано, 12 отменено.

«Данные предоставлены аэропортами», — уточняет сервис.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером в Москве 18 августа начался дождь. Ожидаются порывы ветра до 25 м/с, а также град.