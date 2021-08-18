Лондон, 18 августа, 2021, 17:53 — ИА Регнум. 18 августа игроки мадридского «Реала» провели тренировку в общей группе. Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, на тренировке не присутствовал 22-летний атакующий полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор. Сообщается, что футболист близок к подписанию пятилетнего контракта с лондонским «Арсеналом».

Luis Fernandez Мартин Эдегор

Сумма трансфера Эдегора из «Реала» в «Арсенал» может составить 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мартин Эдегор, выступая за «Арсенал» на правах аренды, принял участие в четырнадцати матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не рассчитывает на норвежского футболиста. В результате Эдегор не был включен в заявку «Реала» на новый сезон.