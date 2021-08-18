Новосибирск, 18 августа, 2021, 17:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области проводится проверка по факту гибели женщины в результате пожара. Об этом сообщает региональное управление СКР.

mchs.gov.ru Пожар

В ведомстве уточнили, что сегодня ночью, 18 августа, в рабочем посёлке Сузун в частном доме произошёл пожар. Во время тушения было обнаружено тело женщины.

«По предварительным данным, погибшая спасла из горящего дома двух малолетних детей, её племянник с подругой выбрался самостоятельно, разбив стекло. На место происшествия незамедлительно выехали следователь, а также сотрудники МЧС России по Новосибирской области, — уточнили в ведомстве. — По данному факту организовано проведение уголовно-процессуальной проверки».

В настоящее время выясняются точная причина возникновения пожара и обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.