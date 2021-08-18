Киев, , 17:51 — REGNUM Мэр Ивано-Франковска (областной центр на Западной Украине) Руслан Марцинкив решил мотивировать местных чиновников заниматься спортом.

Вышиванки в Раде Gov.ua

Как сообщают 18 августа местные СМИ, 24 августа в честь дня независимости Украины состоится пробег в вышиванках, и мэр пообещал премии тем чиновникам, которые выступят лучше всего.

«Мы пробежку готовы сделать… все начальники департаментов, управлений, их заместители — берут форму, кеды и бежим три километра вокруг озера. Готовьтесь», — заявил мэр на совещании.

По информации горсовета, Марцинкив пообещал первым десяти чиновникам, которые финишируют в забеге, премии. В сообщении не уточняется, какими суммами планируется поощрить бегунов в вышиванках.

ИА REGNUM напоминает, что ранее мэр Ивано-Франковска предложил выдать денежные премии учителям, которые готовы вакцинироваться от коронавируса.